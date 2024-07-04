Апелляция встала на сторону омбудсмена Приангарья и бизнеса в деле об отказе от проведения торгов на размещение НТО

Апелляционная инстанция подтвердила правоту предпринимателей и бизнес-омбудсмена Андрея Лабыгина по делу об отказе администрации Иркутска в проведении торгов на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО).
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