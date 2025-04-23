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Реакция Медведева оказалась бесценна: Зампред Совбеза России помог Трампу "разнести" Зеленского

Реакция Медведева оказалась бесценна: Зампред Совбеза России помог Трампу "разнести" Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал нападки Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, назвав позицию украинского президента по Крыму препятствием для мирных переговоров.

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