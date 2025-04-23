Реакция Медведева оказалась бесценна: Зампред Совбеза России помог Трампу "разнести" Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поддержал нападки Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского, назвав позицию украинского президента по Крыму препятствием для мирных переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии