Я, конечно, извиняюсь, но сколько уже можно извиняться за всё подряд? 😅 Понятно, если ты случайно в метро кому-то на ногу наступил! В данном случае извинения – это норма для воспитанного человека.
5 вещей, за которые взрослые люди не обязаны извиняться
Комментарии
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Владислав Ильмер
А я постоянно чувствую свою вину. Я виноват в том, что живу, и мешаю жить другим людям. И я всегда прошу у них прощения за то, что они соглашаются меня терпеть.
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14 час.
АМ
Алиса Майская
Вам бы к хорошему психотерапевту или психоаналитику, (хотя бы на консультацию. Хорошие специалисты есть, не все шарлатаны и вымогатели). Нельзя так со своей жизнью обходиться, она у Вас одна и кто-то хорошо постарался "помочь" Вам превратить ее в вечное покаяние. Сочувствую Вам.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Приходилось общаться с бандитами и ворами , которые живут по зековским * понятиям* , воровским представлениям... Просто знакомы с детства , росли в детстве вместе... Этот урка делает на людях явную пакость , с точки зрения нормальных людей , а я за своего *друга* извиняюсь...Чтобы *другу* не набили морду... Интересно , что потом *друг* мне делает возмущенное замечание : чего ты извиняешься перед всякой *ботвой*?! Эти неприятные типы абсолютно уверены , что ведут себя правильно ! Они не понимают , что с нормальной точки зрения - они НЕПРАВЫ ! Эти типы просто не знают , не признают правил вежливости в нормальном социуме... А всякие извинения считают глупым кривляньем.
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51 мин.
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