5 вещей, за которые взрослые люди не обязаны извиняться

Владислав Ильмер А я постоянно чувствую свою вину. Я виноват в том, что живу, и мешаю жить другим людям. И я всегда прошу у них прощения за то, что они соглашаются меня терпеть.

АМ Алиса Майская Вам бы к хорошему психотерапевту или психоаналитику, (хотя бы на консультацию. Хорошие специалисты есть, не все шарлатаны и вымогатели). Нельзя так со своей жизнью обходиться, она у Вас одна и кто-то хорошо постарался "помочь" Вам превратить ее в вечное покаяние. Сочувствую Вам.