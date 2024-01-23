Ekonomim: в Турции составили список компаний с проблемами с платежами из РФ

Министерство торговли Турции пытается решить проблему, связанную с платежами из России, в частности, был составлен список компаний, столкнувшихся с этой проблемой, сообщает газета Ekonomim со ссылкой на источники.
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