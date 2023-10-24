Умер гитарист группы Massive Attack Анджело Брускини

Гитарист британской трип-хоп-группы Massive Attack Анджело Брускини скончался в возрасте 44 лет. Причина смерти не раскрывается, однако известно, что музыкант умер после того, как у него был диагностирован рак легких, сообщили представители коллектива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии