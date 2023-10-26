Прощание с почками: ВСУ в наказание отправляют людей в окопы без теплых вещей

Минобороны России публикует видеозапись беседы с пленным украинцем Виталием Петренко. Он рассказал о том, что в ВСУ практикуется наказание за проступки в виде отправки на позиции без теплых вещей, воды и еды.
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