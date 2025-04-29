Подмосковье морозит: рекордные заморозки шокировали в конце апреля, наступает очередь других регионов Ольга БезродняяВ ряде районов Подмосковья были зафиксированы рекорды по минимальным показателям температуры, что стало настоящим событием для конца апреля, учитывая время года.
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