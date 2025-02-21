Мылся раз в полгода и вдохновлялся тараканами: шокирующие факты из жизни автора ипликатора Кузнецова

Кажется, что об ипликаторе Кузнецова слышали все, начиная от миллениалов и заканчивая зумерами. Этот массажный коврик помогает снимать боль в пояснице, усталость и напряжение, усиливает кровообращение, повышает тонус кожи.
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