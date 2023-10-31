Почти 800 работников следственных изоляторов Приморья отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 31 октября, профессиональный праздник работников СИЗО и тюрем. На территории Приморского края действуют четыре следственных изолятора во Владивостоке, Уссурийске и Спасске-Дальнем, два из которых — СИЗО-1 и СИЗО-2, являются старейшими учреждениями УИС в Приморье.