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Глава РЭЦ назвала три главных товара агроэкспорта России

Глава РЭЦ назвала три главных товара агроэкспорта России

Продукция агропромышленного комплекса обеспечивает четверть несырьевого экспорта России, рассказала глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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