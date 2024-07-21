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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

«В Венгрии проживает всего 8 миллионов человек (по состоянию на 2024 год население Венгрии составляет 9,7 млн человек – Спортс), но он ведет себя так, будто в стране все 200 миллионов жителей.

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Комментарии
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Алина Белова
Не в ваших  силах  это  сделать.  Орбана  не достоин  ни  один  из  тех, кто  из  стран  с численностью  населения  200 тысяч.  Орбан  настоящий  руководитель и патриот своей  страны., а  другие  -  шелупонь  подкаблучная.
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