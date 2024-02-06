Анонс интервью Карлсона с Путиным набрал 5,2 миллиона просмотров за час

Публикация американского журналиста Такера Карлсона в социальной сети Х, где он анонсировал скорое интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, набрала более 5 миллионов просмотров за час.
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