В РФ прилетели Уиткофф и Кушнер: они общаются с Путиным, а затем поедут к Зеленскому

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять-предприниматель хозяина Белого дома Джаред Кушнер прилетели в Москву.
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