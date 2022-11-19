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Организаторы ЧМ-2022 не пригласили Платини на турнир. Он голосовал за Катар при выборе страны-хозяйки

Бывший президент УЕФА Мишель Платини не приглашен на ЧМ-2022. «Я не получал никакого приглашения, кроме как от многих СМИ, и у меня нет намерения ехать», – объяснил Платини.

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