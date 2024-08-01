В Госдуме предложили сделать платными железнодорожные переезды

После серьезной аварии с пассажирским поездом в Волгоградской области, в результате которой пострадали десятки человек, председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев выступил с предложением о строительстве платных железнодорожных переездов.