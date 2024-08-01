НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    ДА И ХУ...с ними...НЕХ .. было в говне плавать.Спортсменов стошн...
  • я моя
    что не депутат ,то АЛАН ЧУМАК на экранеВ Госдуме предлож...
  • Георгий Михалев
    Опять про эту прошмандовку. Как она уже всех заипала.«Она как женщина ...

В Госдуме предложили сделать платными железнодорожные переезды

После серьезной аварии с пассажирским поездом в Волгоградской области, в результате которой пострадали десятки человек, председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев выступил с предложением о строительстве платных железнодорожных переездов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ям
я моя
что не депутат ,то АЛАН ЧУМАК на экране
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх