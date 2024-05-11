Как ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти: прогнозы экспертов Татьяна АрестоваВторая половина текущего года, по прогнозам экспертов, не обещает серьезных изменений в стратегии ОПЕК+ по нефтедобыче.
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