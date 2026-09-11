Странно исчез из футбола, хотя его называли новым Зиданом: почему все неожиданно рухнуло в карьере Гуркюффа

Золотой мальчик Франции.Болельщики со стажем наверняка помнят имя Йоанна Гуркюффа. В какой-то момент в футбольном мире не осталось человека, который бы не говорил, что Гуркюфф — это новый Зинедин Зидан.
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