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То ли муж, то ли виденье

То ли муж, то ли виденье

До сегодняшнего дня я была уверенна, что моя знакомая одинока. Я всегда её видела одну или с детьми.

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Вера Федорова
То, говорит, ей дела нет, а то выспросила всю поднаготную...мда... ))). По всякому люди живут. С чего она решила, что там нет любви!? То что у них убогий дом без ремонта... так, может, у них проблемы какие. В любом случае, если живут, значит, их так устраивает.
Михаил_
Автор своего-то мужа видела хоть раз :) ?
Денис Л
Если замуж выскочила, пусть терпит, сама выбирала. Статейка ни о чём.

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