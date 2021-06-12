То ли муж, то ли виденье

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяТо ли муж, то ли виденье До сегодняшнего дня я была уверенна, что моя знакомая одинока. Я всегда её видела одну или с детьми.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера ФедороваТо, говорит, ей дела нет, а то выспросила всю поднаготную...мда... ))). По всякому люди живут. С чего она решила, что там нет любви!? То что у них убогий дом без ремонта... так, может, у них проблемы какие. В любом случае, если живут, значит, их так устраивает.Михаил_Автор своего-то мужа видела хоть раз :) ?Денис ЛЕсли замуж выскочила, пусть терпит, сама выбирала. Статейка ни о чём.Комментировать
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