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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус не забивает 5 матчей подряд. Вингера «Реала» заменили на 68-й минуте игры с «Эльче»

Вингеру « Реала » Винисиусу Жуниору не удается забить на протяжении пяти матчей. «Сливочные» играют против « Эльче » (2:1, второй тайм) в 6-м туре Ла Лиги .

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