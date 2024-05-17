Почти 200 школьных музеев Тверской области стали партнерами Музея Победы

С декабря 2023 года партнерами московского Музея Победы стали 194 школьных музея Тверской области. Как отметили в музее, Верхневолжье стало лидером по количеству заявок на участие в программе «Школьный музей Победы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии