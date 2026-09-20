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Жителям Северной столицы рассказали о погоде на выходные

Жителям Северной столицы рассказали о погоде на выходные

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 сентября, ночью ожидается плюс 13 градусов, по области — от плюс 9 до плюс 14.

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