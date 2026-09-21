Ученый 10 лет считал гравитацию вслепую и до последнего не показывал результат

Физик из США намеренно лишил себя доступа к истинным цифрам, чтобы исключить предвзятость.Физик Стефан Шламмингер из американского института NIST потратил десять лет на измерение гравитационной постоянной — числа, определяющего силу притяжения между всеми телами во Вселенной.