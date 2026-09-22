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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даку игрок одной команды, это промах «Спартака». Некоторые игроки выполняют большой объем работы, если на них не играть, албанец не из таких». Селюк о Мирлинде

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает ошибкой «Спартака» трансфер Мирлинда Даку из « Рубина ». Форвард забил 1 гол в 9 матчах за красно-белых.

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