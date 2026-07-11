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Тухель заменил Райса и Мадуэке в перерыве игры Англии с Норвегией

В составе сборной Англии в перерыве игры 1/4 финала ЧМ-2026 с Норвегией произошли перестановки. Команды завершили первую половину вничью со счетом 1:1.

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