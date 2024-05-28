«Честь для российского футбола». Корнеев — о возможном трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Игорь Корнеев высказался о потенциальном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ». Бывший полузащитник сборнй России, «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев поделился мыслями о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».
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