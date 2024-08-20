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В Прикамье могут выделить еще 2 млрд рублей на нужды здравоохранения

В Прикамье могут выделить еще 2 млрд рублей на нужды здравоохранения

В проекте поправок предусмотрены дополнительные 550 млн рублей на систему образования.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание поправки в региональный бюджет на 2024 и 2025-2026 годы.

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