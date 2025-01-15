‍ ()Идея на праздник влюбленных: романтический спектакль в музее “Дом станционного смотрителя” 15 февраля 15 февраля в музее “Дом станционного смотрителя” показываем задорный и озорной спектакль “На почтовой станции” - о путешествиях и мечтах, о взрослении и самопознании.