()Идея на праздник влюбленных: романтический спектакль в музее “Дом станционного смотрителя” 15 февраля 15 февраля в музее “Дом станционного смотрителя” показываем задорный и озорной спектакль “На почтовой станции” - о путешествиях и мечтах, о взрослении и самопознании.
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