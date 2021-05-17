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Про «развод» пенсионеров на деньги. Личная история

Про «развод» пенсионеров на деньги. Личная история

Туманный Ёж Доброго времени суток и хорошего настроения. Тема из жизни, вне политики, только грустная.

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Александр Рязанский
Господа...не оставляйте свои престарелых родственников без внимания. Внук ты оборзел и забыл дорогу к бабушке. Так делать нельзя! И добавлю цинично: Ты дружок прое..ал свои деньги, ведь бабушка скоро отойдет в мир иной и все её деньги перейдут к тебе. Чуешь, что лох это ты?
Саша Николаев
Так следите и проверяйте.кто и что вбухивает..) писанка -непонятно ради писанки....) А из тцсо-почему не следит ?...общем, лишь бы написать,сами её -дети, ну не хотят следить ))
Елена Мамонова
к сожалению пенсионеры не хотят советоваться с детьми и делают это всё втихаря по своей воле,у нас похожая ситуация
Валерий Федосеев
Нельзя оставлять стариков одних, по возможности надо жить вместе. Когда наконец ГосДура начнёт работать на благо народа, а не выпаривать яйца в мягких креслах. Бывшим спортсменкам хвастаться нижним кружевным бельём и вообще пусть идут работать тренерами и учителями физкультуры .@

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