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Царьград

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Копылов нокаутировал Готье на турнире UFC 332 в США

Копылов нокаутировал Готье на турнире UFC 332 в США

Русский боец Роман Копылов одержал победу, нокаутировав камерунца Атебо Готье в первом раунде на турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити.

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