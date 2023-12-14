Российские золотые резервы превысили рекордные $150 млрд

РИА Новости: золотые резервы России достигли рекордной величины в $151,9 млрд Борислав Агаджанов Илья Наймушин/РИА «Новости» Благодаря росту мировых цен золотые резервы России впервые превысили $150 млрд.
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