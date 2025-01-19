В Гренландии обвинили Данию в геноциде против коренного населения

REUTERS/Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS Дания совершила геноцид против коренного населения, введя контроль над рождаемостью для коренного населения Гренландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента и экс-министра иностранных дел острова Пеле Броберг.
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