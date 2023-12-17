Из свежих заявлений Путина.Россия не отдаст свой суверенитет в обмен на колбасу. Россия будет либо суверенной и самодостаточной державой, либо ее вообще не будет.
Россия будет самодостаточной или ее вообще не будет
Комментарии
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Erl Schweizer
Россия обязана научиться ничуть не уменьшать уровень жизни населения при любых санкциях любого государства, поскольку у страны есть все природные предпосылки для жизнеобеспечения. В реальности страна подчинена как и остальные необходимости лезть в петлю зависимости от сбыта продукции и приобретения зарубежной продукции, спекуляции именно на этих приоритетах и являются основой сегодняшнего Drang nach Osten англо-саксонцев. Нет программы успешного существования вообще без сотрудничества с иными государствами - будут серьезнейшие проблемы.
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16 час.
Бендер Задунайский
Еще завезут пару-тройку миллионов кишлачников и пропала самодостаточность вместе с суверенитетом .
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14 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ А ведь так и есть... Россия сходила на запад, но то через что ей пришлось пройти при этом - ей не понравилось... реакция же запада на приход-уход России стала таки пагубной для него самого... Как то так... и отрицать это уже бессмысленно.
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12 час.
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