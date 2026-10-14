Драпатый нашёл резервы, которые можно отправить в поход, то есть в расход Радомир Маркуш Фото: Стрингер/ТАСС Информация об очередной «Вивальди» на Краснопольском направлении прошла по линии относительно независимого мониторинга.
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ВСУшники пограбили курскую область, понравилось. Так что особо искать желающих рискнуть у них вряд ли проблема.
Бей хохлов, пока не закончатся!
Режиму Зели никого не жалко.Ни своих,ни чужих,да он и сам еврей.А евреи,ка уже жизнь показала,не такие уж безобидные овечки.
капелевцы - под флагом марковцев
... утилизация тупого бандеродерьма, главное-безжалостно...