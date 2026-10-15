Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Зарубежнефти", взыскал 4,3 млрд руб. с ПАО "Евротранс", управляющего сетью АЗС "Трасса".
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