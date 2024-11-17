Из Колумбии экстрадировали фигуранта дела об убийстве в Ленинградской области

Фигурант уголовного дела об убийстве в Ленинградской области, которое произошло в 2015 году, в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России был депортирован из Республики Колумбия.
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