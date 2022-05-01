Вынужденная посадка

Ему безумно хотелось выжить, но кто-то думал иначе… С самого утра не задалось, и он уворачивался уже от третьего киллера! Уходил, уже ничего не соображая, доверившись инстинкту, на подсознании, а вся его сущность вопила: жить-жить-ЖИ-и-иТЬ!.