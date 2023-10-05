Мексиканские и бразильские мыльные оперы покажут в России онлайн

Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о покупке права на показ в стране таких сериалов как «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», пишут «Известия» со ссылкой на представителей ряда сервисов.
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