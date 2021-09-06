В России создадут Национальный центр физики и математики

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) будет создан по поручению президента России на базе учебного корпуса филиала МГУ, передовых лабораторий и технопарка «Саров», следует из постановления правительства, которое вступает в силу 7 сентября.
Национальный центр физики и математики (НЦФМ) будет создан по поручению президента России на базе учебного корпуса филиала МГУ, передовых лабораторий и технопарка «Саров», следует из постановления правительства, которое вступает в силу 7 сентября.
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