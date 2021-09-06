Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Саша Николаев
    Вот вам и шаг к размыву состава по национальностям с увеличением числа-"росиян"..))властЬ на пути затенения правды о ...В Общественной па...
  • Саша Николаев
    Во вам-родичи приезжают,нафиг им -карантин..) вот такая у нас -градация по "элите" и их родичей ))В России хотят от...
  • галина
    Наших депутатов прививают КоВиВак, а нас Спутником. Почувствуйте разницу.Памфилова: около ...

В России создадут Национальный центр физики и математики

В России создадут Национальный центр физики и математики

Национальный центр физики и математики (НЦФМ) будет создан по поручению президента России на базе учебного корпуса филиала МГУ, передовых лабораторий и технопарка «Саров», следует из постановления правительства, которое вступает в силу 7 сентября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх