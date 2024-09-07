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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Давис Бертанс может перейти в «Дубай»

По информации SPORT24, форвард (31 год, 208 см) согласился подписать контракт с «Дубаем». Форвард сборной Латвии ранее был отчислен из «Шарлотт» после того, как воспользовался опцией продления контракта на сезон-24/25 стоимостью 5,3 млн долларов.

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