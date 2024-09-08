Saudi Arabia Snooker Masters 2024 завершился, но вопросы остаются

Джадд Трамп выиграл у Марка Уильямса грандиозный финал турнира Saudi Arabia Snooker Masters 2024 в Эр-Рияде и получил главный приз в размере 500 000 фунтов стерлингов, сообщает SnookerHQ Джадд Трамп (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты Saudi Masters 2024 Saudi Masters 2024.
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