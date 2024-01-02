СМИ: погибли пять членов экипажа самолета береговой охраны Японии

Японский телеканал NHK со ссылкой на полицейское управление Токио сообщил, что четверо из пяти членов экипажа самолета береговой охраны Японии погибли в результате столкновения с пассажирским бортом авиакомпании JAL .
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