Раскрыты подробности расправы над российским следователем

Подозреваемым в расправе над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгением Середкиным является бывший сотрудник силовых структур.
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