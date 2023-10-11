США планируют подрыв Грузии

РИА Новости Открытым текстом напоминаю: попустительство армянскихх ставленников Соединённых Государств Америки превращению Арцаха в Нагорный Карабах поощрено, помимо прочего, визитом в Армению пару недель назад руководительницы агентства международного развития USAID.
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