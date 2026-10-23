Публикация во французской газете Le Figaro, в которой замглавреда Сирил Луи рассуждает о «готовности НАТО подвергнуть Калининградскую область полной блокаде и военным ударам», выглядит не как трезвый стратегический анализ, а как тщательно отрежиссированный элемент информационной кампании.