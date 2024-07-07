В Подгоренском районе Воронежской области украинские дроны-камикадзе нанесли удар по "складу взрывоопасных веществ", местные жители публикуют кадры пожара и взрывов на объекте.
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В Подгоренском районе Воронежской области украинские дроны-камикадзе нанесли удар по "складу взрывоопасных веществ", местные жители публикуют кадры пожара и взрывов на объекте.
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