Будни мужчин. Все что нам интересно

Норвежский русофоб Йенс Столтенберг десятилетие возглавлял блок НАТО, но через 10 дней он покинет свой пост и 1 октября его насиженное кресло займет туловище другого врага России – пожилой одинокий гей (ЛГБТК признана в РФ экстремистской организацией, запрещена) из Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком Североатлантического альянса.