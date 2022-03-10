Происшествия

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В Оренбургской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенному в 2015 году

В Оренбургской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, совершенному в 2015 году

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летней жительницы города Гая.

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