Радник із національної безпеки США Джейк Салліван США не постачатимуть Україні ракети з дальністю понад 300 кілометрів За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, адміністрація вважає своїм завданням не допустити подальшої ескалації Радник із національної безпеки США Джейк Салліван заявив у четвер, що США не планують постачати Києву ракети з дальністю […] Сообщение США не постачатимуть Україні ракети з дальністю понад 300 кілометрів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.