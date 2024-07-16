Месси пропустит минимум два матча из-за травмы, полученной в финале Кубка Америки

Лидер клуба «Интер Майами» Лионель Месси не сможет принять участие в ближайших играх чемпионата МЛС. Причина заключается в травме голеностопа, который аргентинец подвернул 14 июля в финале Кубка Америки против сборной Колумбии (1:0).