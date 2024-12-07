Армия Сирии отступила из четвёртого крупного города — Reuters (КАРТА)

Армия Сирии отступила из четвёртого крупного города — Дараа, сообщает Reuters. Город был оставлен без боя — под условие безопасного выхода правительственных сил в направлении Дамаска, который находится в 100 км от Дараа.
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